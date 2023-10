L’oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Piccole soluzioni, specie se nel passato ci sono stati contenziosi per questioni legali o finanziarie. Recupero psicofisico notevole.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei decisamente in uno stato di forza, energia per chi vuole iniziare un’attività. In amore oggi non c’è bisogno di sentirsi ricambiati!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Facile che oggi tu possa sentirti un po’ frastornato, stanco. Non esagerare con le polemiche perché passi nel torto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non solo è più facile imporsi, ma è anche più determinante la tua figura nell’ambiente professionale. Sorpresa per quanto riguarda l’amore: puoi ritrovare sensazioni speciali in amore. Recupero del tono fisico, giorno si.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Attenzione ai rapporti con le persone che hai attorno, ti sentirai verbalmente aggressivo. Chi lavora in proprio in questi giorni nota che qualcosa non va, ci sono troppe tensioni, con i soci discussione, in amore torna il dubbio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se sei in coppia da anni è possibile adesso recuperare un sentimento. Favoriti i chiarimenti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è una strana agitazione, non ti vedo e non ti trovo tranquillo. Bisogna cambiare rotta.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Combinazione buona per tutto, dipende dalla tua età, da quello che hai fatto fino ad oggi. Proprio in questa giornata potresti ricevere una piccola conferma, e comunque, qualsiasi cosa tu abbia voglia di dire, parla subito.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sarà importante in questo periodo definire bene il tuo ruolo in un’azienda, in un gruppo. Chiudersi in casa sarebbe un errore, anche una vacanza potrebbe portare un’emozione in più e mi riferisco a quelli che si sono separati e cercano novità…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata è di riflessione, anche nell’ambito del lavoro bisogna fare scelte giuste. Pensa da solo a quello che devi fare, ma cerca complici giusti…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ facile oggi sentirsi un po’ agitati o nervosi. L’amore va in secondo piano perché ora ci sono altre priorità, il lavoro conta su tutto.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La giornata di oggi registra un lieve calo fisico. Non esitare a chiarire una situazione di famiglia, il lavoro chiama, è tempo di chiarimenti.