Le tradizioni dei giorni di festa a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Giorni di festa e di tradizioni nella settimana del programma di cucina “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici su Rai 1

“È sempre mezzogiorno!” va in onda anche nei giorni di festa. A partire da lunedì 30 ottobre fino a venerdì 3 novembre alle 11.55 su Rai 1 Antonella Clerici sarà in onda tutta la settimana con ricette per grandi e piccini, e un menù all’insegna della tradizione da consumare in famiglia o con gli amici, tra un “dolcetto o scherzetto” di Halloween e proposte per la festa di Ognissanti. La cucina rosa con i suoi fornelli sono al centro di ogni puntata, così come il grande forno del pane di Fulvio Marino. Ma un clima conviviale, scherzi e buonumore sono parte degli ingredienti del successo di “È sempre mezzogiorno!”.

Dal lunedì al venerdì migliaia di telespettatori si prenotano per partecipare ai tanti giochi telefonici previsti per ogni puntata. In palio, buoni spesa e kit di pentole. Novità di questa edizione è il gioco della “fungaia”: sotto quale fungo si nasconde un buono per la spesa? Si vince di più, alla “ruota del bosco”, se la lancetta si ferma sul volto della conduttrice. Un buono per gli acquisti di casa si può poi vincere semplicemente scegliendo una portata nel “gioco della cloche”.

Anche per questa settimana sono previsti collegamenti con i produttori di eccellenze italiane lungo la Penisola. E con l’allegra brigata di cuochi che si alternano ai fornelli ci sarà anche il cast della trasmissione. Il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano, darà vita a un unico, divertente e imperdibile corso di cucina. Lorenzo Biagiarelli, il “signore degli aneddoti”, è l’ostinato scopritore di prodotti, metodi, notizie vere o banali fake. Ogni giorno la dottoressa Evelina Flachi esorterà alla consapevolezza alimentare senza perdere il gusto, ricorderà le regole fondamentali e sfaterà dicerie e credenze prive di fondamento scientifico. Ci sarà anche Alfio, portatore sano d’allegria, l’uomo della leggerezza a dispetto del proprio peso specifico.

Nella puntata di venerdì Giovanna Civitillo, con la consueta allegria, consiglierà un evento, una sagra, o un luogo italiano da visitare nel week end. Anche Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo dell’allegra brigata di “È sempre Mezzogiorno!”.

Angela Frenda racconterà poi una storia, un episodio, o un personaggio legato ad un piatto particolare che sarà cucinato in studio. Federico Quaranta, “vagamondo”, aprirà le finestre della cucina del mezzogiorno su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani.

“È sempre Mezzogiorno!” è un format originale realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, giunto alla sua quarta edizione.