Il film western “I comanceros” su Rai Movie: ecco la trama

“I comanceros”, un western dal regista di “Casablanca” Michael Curtiz, in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Emozione e avventura in un western d’impianto classico: è “I comanceros”, proposto lunedì 30 ottobre alle 21.15 su Rai Movie.

La storia è ambientata in Louisiana nel 1853: l’avventuriero Paul Regret è ricercato per aver ucciso in duello il figlio di un giudice. Sulle sue tracce il ranger Carter, che si sta occupando anche di una pericolosa banda di malviventi, i comanceros, violentissimi e alleati con gli indiani.

Regret viene catturato, ma si dimostra uomo di valore e riesce a entrare nelle grazie di Carter: l’uomo sarà arruolato nei Texas ranger per aiutarli a sconfiggere i banditi. Michael Curtiz, regista di “Casablanca”, riesce in questo film a dare particolare spessore e umanità a John Wayne, realizzando un prodotto movimentato e complesso, proprio negli anni in cui il western, come genere, era sul punto di trasformarsi.