Grande Fratello: stasera puntata scoppiettante tra eliminati e l’arrivo di Greta o Perla

Al Grande fratello arriva Perla? O Greta? Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese si stanno davvero avvicinando? Stasera una puntata ricca di sorprese

Si annuncia una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella del Grande Fratello che andarà in onda stasera, lunedì 30 ottobre, su Canale 5, a partire dalle 21.20.

CHI SARÀ ELIMINATO?

In primis perchè potrebbe uscire dal programma un personaggio ‘di peso’, e poi perchè potrebbero esserci ingressi clamorosi. In nomination ci sono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi. Beatrice, senza neanche bisogno di dirlo, è come in tutte le ultime settimane prima in classifica nel gradimento. Anche Varrese e Colmenares si difendono. A rischio paiono essere invece Valentina (delusa da Vittorio che non ha nascosto la non attrazione fisica nei suoi confronti) e Giuseppe Garibaldi, quest’ultimo al centro delle polemiche nel corso dell’ultima settimana proprio per la storia naufragata con Beatrice e per alcune cose spiacevoli da lui dette e criticate da buona parte dei coinquilini. Come quando ha detto, immortalato in una clip, che Beatrice “se ne frega dei figli”. Il primo a criticarlo è stato Giampiero Mughini, spesso voce della saggezza collettiva. “Allora sei proprio un cretino“.

“GIUSEPPE PER ME NON ESISTI PIÙ”

Dopo questa frase l’attrice, già intenzionata a prendere le distanze da Giuseppe per altri motivi tra cui l’interesse dichiarato per Samira Lui (uscita e rimpianta dal giovane a suon di lacrime), ha chiaramente detto a Giuseppe di evitarla per sempre: “Evitami ora e per sempre. Per me tu non esisti più“. Lui, nei giorni scorsi, se in un primo tempo ha cercato ripetutamente di scusarsi con la donna, successivamente ha man mano maturato un grande risentimento nei suoi confronti soprattutto per via della nomination. Giuseppe ha addirittura minacciato di scatenare contro di lei “tutta l’Italia” semmai dovesse uscire. Bah, anche meno. Ha detto infatti Giuseppe parlando con altri concorrenti: “Adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta l’Italia, ma tutta, tutta. Pago tutti per farle votare contro. E lo faccio. Perché io arrivo sempre dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio sempre”. Nelle ultime ore, invece, ha rivelato a Massimiliano Varrese l’intenzione di provare a riconquistare Beatrice con un non meglio precisato “gesto”. Si vedrà.

LETIZIA E PAOLO

Intanto, da monitorare ci sono anche la nascente storia tra Letizia Petris, sexy fotografa romagnola, e il macellaio Paolo Masella, allergico a indossare la maglietta (tanto che in rete spopolano le battute e i meme sul fatto che gli andrebbe fatta recapitare, all’interno della casa, una fornitura di t shirt): i due, che si erano già avvicinati durante le precedenti settimane, in quest’ultima settimana sembrano continuare a conoscersi. E ora Letizia, che si è sentita scaricata dal fidanzato con la fredda lettera ricevuta giovedì sera, si sente anche più ‘libera’.

LA STRANA VICINANZA DI BEATRICE E VARRESE

Tra i concorrenti a nessuno è sfuggito, poi, lo strano avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due, fin dall’inizio acerrimi ‘nemici’ all’interno della casa, se ne sono dette di tutti i colori. “Vipera“, “serpente“, “vedova nera“, “manipolatore“, e via di seguito. Eppure, dopo il confronto in studio di giovedì scorso (che ha stemperato tra gli appalusi del pubblico questa loro rivalità ormai divenuta ‘proverbiale’), Beatrice e Massimiliano non hanno fatto che avvicinarsi, entrare più in confidenza, cercato di chiarirsi sulle burrascose litigate delle prime settimane. Hanno anche recitato insieme, fisicamente vicinissimi, la celebre scena di Ghost del vaso di creta che ha reso indimenticabile la coppia Patrick Swaize e Demi Moore. Alfonso Signorini lo aveva già accennato nella scorsa puntata (“Sotto sotto voi due vi piacete“) e pare che potrebbe avere ragione. Oppure è solo strategia per continuare a catalizzare l’attenzione?

L’AUDIO CHIESTO DA ALEX SCHWAZER

Per il resto, si parlerà probabilmente anche delle continue discussioni e frecciate tra questo e quest’altro concorrente (in primis Beatrice e Rosy Chin, ma non solo loro). Il tutto sotto gli occhi stralunati di Mughini, al di sopra delle parti e piuttosto allibito da ‘tanto rumore per nulla’. Un altro ‘giallo’ rimasto in sospeso dalla scorsa puntata è quello di Alex Schwazer, che aveva ‘minacciato’ in diretta di abbandonare il gioco se la produzione del Grande Fratello non avesse rintracciato il filmato del momento in cui Beatrice Luzzi gli avrebbe fatto delle avances (episodio su cui le versioni sono discordanti). Signorini gli aveva risposto che non esiste un filmato di ogni scena, perchè le inquadrature le fanno gli autori a seconda dei dialoghi che ritengono meritevoli, e che al limite si poteva probabilmente cercare l’audio. Alex ha virato su quello: ha chiesto che rintracciassero questo audio, pena il ritiro dal gioco. Lo avranno trovato? L’atleta si ritirerà veramente se non dovesse saltare fuori? Nella puntata di stasera c’è in programma anche una sorpresa per l’attrice venezuelana Grecia Colmenares.

MIRKO TRA PERLA E GRETA

Un capitolo piuttosto caldo della serata o delle prossime puntate riguarda poi Mirko Brunetti. L’imprenditore originario di Rieti diventato celebre grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation island, potrebbe vedersi piombare in casa da un momento all’altro non una ex ma due. Il Gf, infatti, potrebbe cogliere al volo l’occasione di mandare in onda le dinamiche del triangolo amoroso tra lui, l’ex storica Perla Vatiero e l’ex recente Greta Rossetti. Per capire: Mirko durante Temptation Island ha deciso di mollare Perla e si è man mano avvicinato a Greta, tanto che i due sono diventati una coppia (seguitissima sui social) non appena il programma è terminato. Le cose, però, sarebbero entrate in crisi poco prima che lui entrasse al Gf proprio per via del legame ancora forte di Mirko con Perla: Greta, infatti, ci sarebbe rimasta male per via di un messaggio Whatsapp che lui avrebbe scritto alla sua ex fidanzata che poi aveva frettolosamente cancellato.

CHI ENTRERÀ DELLE DUE EX?

Greta, nelle scorse puntate, è entrata nella casa del Gf per una visita e l’incontro con Mirko è stato piuttosto freddo e poco chiaro: ciascuno dei due è rimasto sulle proprie posizioni senza sciogliersi a dichiarare sentimenti. Non sono sembrati minimamente due che stavano insieme fino a pochi giorni prima. Intanto, l’ex Perla non ha perso occasione per scrivere a lui una lettera molto ambigua che la fa immaginare ancora molto legata a lui: lo stesso Mirko è rimasto spiazzato. In queste ultime ore, poi, l’ex fidanzata storica avrebbe anche fatto battute e ironie su Tik Tok commentando chi le chiedeva conto della possibile entrata nella casa del Gf. Di fatto lasciando pensare che sì, sarebbe presto entrata (“Non mi fate parlare di cose di cui non posso parlare”). Del resto, una partecipazione al reality più gettonato di Canale 5 farebbe gola a chiunque. Morale della favola: sul web molti si sono convinti che Signorini pensi a farle entrare in casa entrambe, sia Greta che Perla: per rialzare gli ascolti cosa c’è di meglio che un triangolo in diretta streaming?