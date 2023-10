Alessia Marcuzzi e Guenda Goria prime ospiti a “La Volta Buona”

Nuova settimana con “La Volta Buona”, il programma di Caterina Balivo su Rai 1: primi ospiti della settimana, lunedì 30 ottobre, Alessia Marcuzzi, e Guenda Goria

Da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre una nuova settimana con “La Volta Buona”, il programma del day time pomeridiano di Rai 1, condotto da Caterina Balivo e in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 alle 16.00. Come di consueto, tante saranno le storie delle volte buone degli ospiti vip e non, che passeranno nel salotto di Caterina.

Primi ospiti della settimana, lunedì 30 ottobre, Alessia Marcuzzi, a poche ore dal debutto con la seconda edizione di “Boomerissima”, e Guenda Goria. Non mancherà poi il commento a “Ballando con le Stelle”, insieme ad Antonio Caprarica, Rosanna Banfi, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Fabio Canino e Dario Cassini.

A seguire, martedì 31 ottobre Alba Parietti e Martina Colombari.

Mercoledì 1° novembre saranno in studio Romina Carrisi e Rosanna Lambertucci, mentre giovedì 2 novembre Anna Mazzamauro. A chiudere la settimana, poi, venerdì 3 novembre, Cochi Ponzoni e Biagio Izzo.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata, e le emozionanti storie della gente comune.