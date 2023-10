Tufo in radio e in digitale con “3 volte + forte”

In rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “3 VOLTE + FORTE”, il nuovo singolo di Tufo



“3 VOLTE + FORTE” è un brano fresco ed estivo che unisce una ricerca sonora tipica degli Anni 80 (soprattutto nell’intro) ad un cantato insistente, soprattutto nel ritornello dove l’inciso si inserisce prepotentemente in testa, lasciandosi accompagnare da una strumentale di chitarre e sintetizzatori molto piacevole.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto 3 VOLTE + FORTE immaginando il momento in cui rivedrò la mia ex, dopo circa un anno e mezzo dall’ultima volta. Sicuramente sarà d’estate, forse durante una corsa al mare, in spiaggia o tra le lenzuola, ancora non so, ma di sicuro qualsiasi parola sarà di troppo”.

Biografia

Massimiliano Tufo è un cantautore classe 1997, originario di Verbicaro, in provincia di Cosenza. Vive a Roma da sei anni e la musica è diventata col tempo un’ossessione, al punto da metterla in primo piano rispetto agli studi di scienze motorie che sta comunque portando avanti. Ha pubblicato il primo disco nel 2019 dal titolo Le mie insicurezze. Nel 2021 è uscito il nuovo singolo Tutto si illumina a cui ha fatto seguito il brano Seconda mano, rilasciato a inizio 2022. Quando fuori Roma trema, pubblicata ad aprile e Tu non mi lasci andare anticipano diversi live tra la Calabria e la Capitale e contribuiscono a rafforzare l’identità artistica del cantautore che adesso si presenta con un progetto più lineare che ci accompagnerà nei prossimi mesi.