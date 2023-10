Nelle librerie “The summer proposal” di Vi Keeland

Vi Keeland ci racconta l’avventura estiva tra una donna infelice e un affascinante giocatore di hockey professionista, capace di farle conoscere il vero amore

La prima volta che Georgia Delaney incontra Max Yearwood è a un appuntamento al buio: lui, affascinante, divertente e sexy, è esattamente quello di cui ha bisogno dopo che il fidanzato Gabriel è scappato in Inghilterra e le ha chiesto una relazione aperta. O così crede… Finché non arriva l’uomo che davvero doveva incontrare, che fin da subito si rivela un tipo noioso, con cui ha ben poco in comune.

Prima di andarsene, Max le regala un biglietto per una partita di hockey a pochi isolati di distanza, nel caso in cui le cose con l’altro non funzionassero. Quindi, tornando a casa, delusa e scoraggiata, Georgia si ferma al palazzetto e solo alla fine del match si accorge che chi ha appena segnato ha delle fossette sexy proprio come quelle di Max.

La chimica tra loro è irrefrenabile e lei è indecisa se lasciarsi andare: Max ha firmato un contratto con una nuova squadra a cinquemila chilometri di distanza e presto partirà per Los Angeles. E così quando le propone di trascorrere l’estate insieme, per dimenticare il suo ex, a Georgia sembra un piano perfetto: le cose non possono diventare troppo serie quando si ha una data di scadenza, no? Ma si sa, l’amore scombina sempre i piani

I contemporary romance di Vi Keeland sono un appuntamento fisso e attesissimo dalle lettrici italiane: questa volta l’autrice bestseller del New York Times e di USA Today ci racconta l’avventura estiva tra una donna infelice e un affascinante giocatore di hockey professionista, capace di farle conoscere il vero amore.