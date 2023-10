Il telemarketing molesto a “Mia manda Rai Tre”

A “Mi Manda RaiTre” in onda domenica mattina si parlerà del telemarketing molesto. In scaletta anche un focus sul prosciutto cotto

Nel corso di un anno le segnalazioni di telefonate moleste arrivate al Garante per la protezione dei dati personali sono state più di 100 mila, nonostante l’entrata in vigore del nuovo registro delle opposizioni; in questo modo il diritto a non ricevere chiamate ed offerte, se non abbiamo dato l’autorizzazione, viene violato, come possono essere violati i nostri dati: esiste, infatti, un mercato illegale di compravendita di numeri telefonici. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, con Federico Ruffo, in onda domenica 29 ottobre alle 9.00 su Rai 3.

Obiettivo anche sul prosciutto cotto che è un alimento consumato da adulti e bambini, il cui costo oscilla fra i 9 e i quasi 40 euro al chilo, a seconda della qualità e della lavorazione. Dal 2016 una modifica di legge ha introdotto la possibilità di chiamare prosciutto cotto anche il trancio a forma di cubo ed aumentato la tolleranza di acqua nel prodotto. Per una scelta di qualità, il consumatore deve considerare la presenza o meno di additivi e la quantità di acqua utilizzata.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali; Lelio Borgherese, presidente Assocontact; Luigi Gabriele, presidente Consumerismo; Maria Cristina Giongo, giornalista e scrittrice; Franca Braga, tecnologa alimentare.