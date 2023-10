Il film “Medicus” di Philipp Stölzl su Rai 4: ecco la trama

Ultimo appuntamento del ciclo “Epic Action” in prima serata su Rai 4: in onda il film “Medicus” di Philipp Stölzl, ecco la trama

Domenica 29 ottobre su Rai 4 in prima serata, va in onda “Medicus”, ultimo film del ciclo “Epic Action”, diretto dal tedesco Philipp Stölzl e ambientato nell’ Inghilterra del XI secolo. L’orfanello Rob Cole, in seguito alla morte della madre per una misteriosa malattia, giura a sé stesso di riuscire a sconfiggere la morte e decide di studiare medicina; si reca quindi in Persia per diventare un allievo del grande medico Ibn Sina.

La ricerca della conoscenza lo porterà anche a scoprire il valore della sincera amicizia e del vero amore. Tratto dall’omonimo best-seller di Noah Gordon, “Medicus” racconta, con respiro epico e senso dell’avventura, la determinazione umana ma anche un periodo buio dell’umanità, in cui l’ignoranza e la superstizione portavano a morire per una semplice appendicite. Nel cast, la star di The Walking Dead e Prodigal Son Tom Payne nel ruolo del protagonista, affiancato da star del cinema del calibro di Ben Kingsley e Stellan Skarsgård.