Grande Fratello: è finita tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Grande Fratello, Beatrice Luzzi scarica Giuseppe Garibaldi: “Evitami per sempre”. E poi replica le scene cult del film ‘Ghost’ con Varrese

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la loro relazione non s’ha da fare. Se è incerto che ci fosse davvero interesse romantico tra l’attrice 52enne e il poco più che trentenne calabrese, quello che sembra certo è che il futuro, per loro, non esiste. “Giuseppe tu per me non esisti più, evitami, da oggi in poi e per sempre”, sono le definitive parole con cui Luzzi ha sbattuto la porta in faccia al coinquilino nella casa del Grande Fratello.

BEATRICE E GIUSEPPE, UNA NON-STORIA

Come si è arrivato a questa dura rottura? Nelle scorse settimane l’attrice sembrava sinceramente interessata ad approfondire la conoscenza con il collaboratore scolastico. Poteva essere l’inizio di un percorso romantico, ma nella scorsa puntata del Grande Fratello Beatrice aveva ascoltato le sorprendenti dichiarazioni di Giuseppe, il quale non solo aveva confessato l’amore per Samira, ma ventilava pure l’ipotesi che Beatrice si fosse interessata a lui solo per strategia, per creare delle dinamiche interessanti per il pubblico. Da parte sua erano arrivate anche delle scuse per l’attrice, la quale, però, non sembra averla presa bene. “Giuseppe tu per me non esisti più, evitami, da oggi in poi e per sempre”, sono le parole con cui gli ha dato il ben servito. Garibaldi ha poi peggiorato la sua situazione, confessando a Massimiliano Varrese: “Io non voglio uscire, perché una volta che mi è capitata questa occasione… La mia paura è che se mi metto contro di lei esco“. Insomma, sembra volersi tenere buona Luzzi solo per non uscire dalla Casa.

LUZZI E VARRESE, DUE ATTORI PER ‘GHOST’

Tra le prove della puntata del Grande Fratello di venerdì 27 ottobre, spicca quella in cui i concorrenti, a coppie, devono emulare Demi Moore e Patrick Swayze nella celebre scena di ‘Ghost‘, in cui i due attori modellano un vaso di creta. I primi a cimentarsi sono stati due attori dei professione, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Il risultato? Una rivisitazione. Per vedere il video clicca qui.