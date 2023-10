DKV Mobility ha acquisito Easytrip Services Ireland

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, annuncia di aver acquisito Easytrip Services Ireland Ltd.

DKV Mobility, la piattaforma B2B leader in Europa per i pagamenti e le soluzioni on the road, annuncia di aver acquisito Easytrip Services Ireland Ltd., fornitore di servizi di mobilità che offre tag RFID per pedaggi, parcheggi e autolavaggi con sede a Dublino. Con l’acquisizione di Easytrip Ireland, DKV Mobility porta avanti la sua strategia di crescita, rafforzando la sua presenza sul mercato e la sua base di clienti in Irlanda, soprattutto nel segmento delle flotte.

“Easytrip Ireland gode di un’ottima reputazione nel settore. La loro strategia go to market e la loro offerta di prodotti e servizi li rendono perfetti per noi. Siamo lieti di accoglierli nel Gruppo DKV Mobility”, afferma Marco van Kalleveen, CEO di DKV Mobility.

Jérôme Lejeune, Managing Director Toll and Refund di DKV Mobility, aggiunge: “Il team di Easytrip Ireland è sinonimo di professionalità e mette i clienti in primo piano. Siamo entusiasti di fare questo passo avanti con loro e di cogliere insieme le future opportunità di sviluppo”.

“Negli ultimi anni abbiamo sviluppato con successo la nostra attività, insieme ai nostri clienti e partner commerciali”, afferma Colin Delaney, CEO di Easytrip Ireland. “Unire le forze con DKV Mobility è un passo avanti entusiasmante per la crescita della nostra azienda. Siamo certi che questa partnership contribuirà in modo significativo all’espansione del nostro portafoglio e dei nostri servizi, a vantaggio dei nostri clienti”.

Easytrip Ireland rimarrà una società indipendente all’interno del Gruppo DKV Mobility.