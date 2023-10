Salumi e olio dalla Lombardia alla Sicilia a “Pizza Doc” su Rai 2

Dalla Sicilia alla Lombardia, con “Pizza Doc” stamani su Rai 2, tra “Filiera Sana”, salumi italiani al 100% e un olio extravergine unico

Nuovo appuntamento con “Pizza Doc”. Nella terza puntata, in onda sabato 28 ottobre alle 12.00 su Rai2, Tinto, Carolina e i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Carmelo Pistritto e Daniele Foglia, prepareranno antipasti e pizze dispensando consigli sulle varie tipologie di farina per ottenere degli impasti incredibili e replicabili anche a casa. Le ricette saranno raccontate anche attraverso i servizi esterni, due finestre in stile documentaristico che ci porteranno in viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

La prima tappa sarà in Sicilia alla scoperta della “Filiera Sana”, progetto che nasce per creare connessioni tra le varie professioni che ruotano attorno a un prodotto come il grano. A seguire in Lombardia alla scoperta del “Salame Cacciatore Italiano”, prodotto al 100% in Italia, e tra i salumi più conosciuti al mondo. Concluderanno questo viaggio culinario tornando in Sicilia con l’Olio Geraci, cullato da un territorio favorevole alla coltivazione di olive uniche.

A impreziosire ogni puntata, Carolina metterà alla prova prima Tinto, con degli indizi sui luoghi di destinazione rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni, quindi stimolerà i pizzaioli, celando loro fino all’ultimo momento i prodotti che dovranno caratterizzare le ricette delle loro pizze. Come sempre, a Tinto l’arduo compito di assaggiare e giudicare le creazioni dei due ospiti.