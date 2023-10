Previsioni meteo 28 ottobre 2023: nuova pausa asciutta

Le previsioni meteo di oggi, sabato 28 ottobre 2023: in arrivo un’altra perturbazione che bagnerà tutta l’Italia, poi miglioramento nel weekend

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo ultimo weekend di ottobre che, dopo una prima parte estiva, ha visto l’autunno emergere con forza. Nella giornata di oggi avremo comunque un miglioramento del tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di piogge da Nord a Sud. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale. Nei prossimi giorni avremo ancora prevalente stabilità ma attenzione perché secondo le ultime uscite dei modelli l’inizio di novembre potrebbe vedere il ritorno delle perturbazioni atlantiche e del maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 28 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino locali piogge sul Friuli, asciutto altrove con sole prevalente e locali banche di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa, locali piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata locali piogge sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito specie tra Calabria e Sicilia ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .