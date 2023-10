La Laura Maersk è la prima portacontainer alimentata a metanolo al mondo

La prima nave portacontainer alimentata a metanolo al mondo, Laura Maersk, è arrivata al porto di Londra per il suo viaggio inaugurale

La prima nave portacontainer alimentata a metanolo al mondo, Laura Maersk, è arrivata al porto di Londra per il suo viaggio inaugurale, segnando un nuovo passo nel percorso verso la decarbonizzazione nel settore marittimo. Uno dei piloti della Port of London Authority, Shaun Stewart, ha portato la nave in sicurezza al London Gateway. Due dei primi rimorchiatori alimentati a biocarburante di Svitzer, Svitzer Thames e Svitzer Monach, erano a disposizione per supportarne l’arrivo.

I container arcobaleno di Maersk sono stati scaricati e consegnati al loro nuovo magazzino costruito in modo più sostenibile, trasportati via treno in collaborazione con Maritime Transport. Secondo il porto, l’ultimo miglio è stato effettuato utilizzando un HGV elettrico, il primo del suo genere operativo nel Regno Unito.

Ciò rappresenta parte delle ambizioni di Maersk di offrire “corridoi verdi”, collegando tutte le parti della catena di fornitura in modo sostenibile. “Siamo lieti che il nostro porto e il nostro pilotaggio siano stati scelti per il viaggio inaugurale di una nave portacontainer così innovativa e a basse emissioni, Laura Maersk. Alimentata a carburante ecologico, segna un passo avanti impressionante nella transizione verso Net Zero”, ha commentato Robin Mortimer, Chief Executive della Port of London Authority (PLA).