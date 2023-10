La cultura del vino, dalla Sicilia al Trentino, a Linea Verde Tipico su Rai 1

Da stamani su Rai 1 al via Linea Verde Tipico con Federico Quaranta: dalla Sicilia al Trentino un viaggio alla scoperta della cultura del vino

Dal 28 ottobre al 18 novembre, alle 12 su Rai 1 andrà in onda “Linea Verde Tipico”, un nuovo format, ideato in collaborazione con la fondazione Filiera Italia, che mira a promuovere il Made in Italy agroalimentare valorizzandolo, in modo particolare, con un racconto delle filiere più sostenibili, virtuose e integrate del nostro territorio. Ogni puntata verrà dedicata a una specifica azienda e alla filiera agroalimentare che la contraddistingue nel contesto di riferimento.

In compagnia di Federico Quaranta, il pubblico intraprenderà un percorso sulle orme della cultura e del vino, dalla Sicilia al Trentino, con rispetto reverenziale verso queste terre e i suoi protagonisti. Dalle Madonie, le piccole dolomiti siciliane alle grandi creste del nord-est. Elementi diametralmente opposti che in qualche modo si attraggono. In un atto sublime di convergenza e conciliazione. Il nettare degli dei è il collante ideale e da millenni unisce i popoli e le culture. Viticoltori come cultori del sapere e delle tradizioni e poi mare e tramonti, montagne e panorami mozzafiato. E in mezzo la storia di popoli, fieri e laboriosi.