“Gli oppressi” e “Il testimone”: su Rai 2 due nuovi episodi di SWAT, ecco la trama

Azione in prima serata su Rai 2 con SWAT. In prima visione assoluta due nuovi episodi della sesta stagione: ecco la trama de “Gli oppressi” e “Il Testimone”

Un mix di azione, indagini, ma anche le storie di vita privata dei protagonisti, i poliziotti dell’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles. Su Rai 2, sabato 28 ottobre, alle 21.20, in prima visione assoluta due nuovi episodi di S.W.A.T – Stagione 6. In “Gli oppressi”, Hondo si prepara ad incontrare per la prima volta i suoceri a cena ma è preoccupato perché Wesley, il padre di Nichelle, è insoddisfatto della scelta della figlia di crearsi una famiglia con un uomo come lui. Tan invece vive un brutto momento perché si rende conto di quanto gli impegni lavorativi della moglie non permettano loro di vedersi in maniera costante. Luca, nel frattempo, scopre di avere una sorellastra, Eva.

Nel secondo episodio, “Il Testimone”, Abby, una donna che vive in un rifugio per senzatetto, dopo la sparizione del figlio Micah di otto anni, prende in ostaggio i membri dello staff del rifugio credendo che siano coinvolti nella vicenda. La squadra riesce a farla ragionare per collaborare con loro alla ricerca di Micah. Grazie a un video delle telecamere di sicurezza di un negozio, vedono che l’inserviente del rifugio è scappato insieme al bambino.