Chiara Verzella in libreria con “Le parole che non so”

Un’autobiografia intima e onesta in cui Chiara Verzella, influencer da oltre 2 milioni di follower, si confessa come mai prima d’ora

Ci sono momenti che restano indelebili. È a questo che pensa Chiara mentre tiene tra le mani la busta che potrebbe cambiare tutto. In quella busta si trova l’esito che lei aspetta da settimane, mesi, anzi forse lo ha sempre aspettato, ancora prima di saperlo. Ha vent’anni e nell’ultimo periodo si è sottoposta a una serie estenuante di prove e test. Ha pagato tutto di tasca sua, non ne ha parlato nemmeno con la sua famiglia. Questa è una cosa che deve fare da sola, senza l’aiuto di nessuno: deve capire se soffre di un DSA, ossia un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

È tutta la vita che Chiara combatte con se stessa, che si sente sbagliata, in difetto. Quante volte non si è sentita all’altezza, quante volte le persone intorno a lei le hanno detto che è stupida. Come se il mondo intero non la capisse e lei non si impegnasse abbastanza. Ma ora non è più così: ora Chiara sa di non essere meno brava degli altri. È semplicemente dislessica e ha bisogno di fare le cose in modo diverso. Sincero e commovente, questo libro è il racconto a cuore aperto di una ragazza che ha lottato per trovare il proprio posto nel mondo. Un’autobiografia intima e onesta in cui Chiara Verzella, influencer da oltre 2 milioni di follower, si confessa come mai prima d’ora, rivelandosi in tutta la sua straordinaria fragilità.