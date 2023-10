L’oroscopo di oggi, venerdì 27 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 27 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore questa è una giornata molto agitata, persino le coppie più forti dovrebbero cercare di evitare contrasti per motivi banali. Anche per una banalità o una discussione potresti sentirti molto nervoso o insofferente.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Stasera ti sentirai meglio, giornata comunque caratterizzata da un’ottima forma fisica. Situazione che ti permette di viaggiare e fare nuove conoscenze.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

E’ una giornata che in qualche modo ti libera da tanti pensieri. Periodo valido anche per chi desidera confermare un accordo, un amore, buoni e nuovi propositi in arrivo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Nuove proposte, ma non tutte sono utili, indispensabili. La sfera sentimentale merita di più…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Previsto uno scatto in avanti nell’attività, inizia una fase creativa e gratificante per la tua immagine professionale. Rivalutazione di un sentimento e fortuna negli incontri.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Risolverai molti problemi cercando di pensare al futuro con ottimismo. Momento giusto per cambiare, trasferirsi, iniziare nuovi progetti. In amore sei più tranquillo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è una certa pressione a cui sei sottoposto, potremmo pensare a diverbi che nascono per questioni di lavoro. L’amore chiede più sincerità.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Dopo ore di stanchezza e tensione, si apre uno spiraglio piacevole; questa comunque non è la giornata giusta per strafare. Se hai una attività che comporta spostamenti prepàrati a viaggiare o cambiare. L’amore è dubbioso.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Agitazione, soprattutto se inizi un nuovo lavoro o sono cambiate alcune condizioni, questa volta può risultare difficile ambientarsi e trovare il proprio ruolo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ti sentirai meglio, avrai più energia e possiamo dire che questa giornata è buona per le coppie che vogliono programmare qualcosa d’importante in vista del futuro. Presto avrai idee più chiare e vincerai sulle lunghe distanze!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Si stanno per definire le situazioni che porteranno vantaggi nella tua vita. Sei un fiume in piena ma non ti distrarre!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In questi giorni tu sei molto più presente a te stesso. Chi lavora alle dipendenze e da poco ha ricevuto una nomina lavorerà molto ma farà meno ferie.