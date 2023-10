MEGA International ottiene la certificazione Sustainable IT

MEGA International ottiene il marchio Sustainable IT: l’azienda ha superato un audit esterno condotto dalla società Baker Tilly che ha valutato 5 aspetti principali

MEGA International, azienda di riferimento nel settore del software SaaS per l’Enterprise Architecture, riceve il Sustainable IT Label – Level 1 rilasciato da Agence LUCIE sulla base della strategia dell’azienda per la riduzione dell’impatto digitale. Valida per un periodo di due anni, questa certificazione testimonia l’impegno dell’azienda per una tecnologia più virtuosa, inclusiva ed etica.

Il marchio Sustainable IT: una valutazione impegnativa

Il Sustainable IT Label si basa su un repository sviluppato dal Sustainable IT Institute in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica del governo francese e la sua agenzia per l’ambiente e l’energia, ADEME, nonché con l’ONG World Wildlife Fund (WWF).

Questo riconoscimento riflette l’impegno della CSR di MEGA International nell’integrazione delle varie problematiche digitali:

– Ambientale: riduzione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto serra e del riciclo e riutilizzo dei dispositivi;

– Sociale: accessibilità digitale;

– Etica: protezione dei dati digitali personali.

Per ottenere il marchio, l’azienda ha superato un audit esterno condotto dalla società Baker Tilly che ha valutato 5 aspetti principali: strategia e governance, supporto alla strategia IT sostenibile, ciclo di vita dei servizi digitali, estensione dell’approccio IT sostenibile e prodotti e servizi.

Un comitato indipendente per l’assegnazione del marchio, composto da esperti di green IT, ha quindi esaminato la relazione del revisore e gli impegni assunti da MEGA per progredire nei 2 anni successivi prima di assegnare il marchio all’azienda.

Creare una dinamica iterativa di progresso

Tra i punti di forza identificati nell’approccio ICT responsabile avviato da MEGA vi sono elementi di Green IT e di eco-design:

– Configurazione sistematica in modalità economica di apparecchiature e macchine virtuali (VM);

– Rendere gli utenti responsabili di gesti ecologici e buone pratiche digitali (libretto di benvenuto);

– Politica di manutenzione e riparazione delle apparecchiature IT;

– Politica di raccolta responsabile dei dati (DPO) e sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche del GDPR;

– Approccio volontario alla sicurezza e al rispetto delle regole per il backup, l’archiviazione e la cancellazione dei dati, con verifiche periodiche della sicurezza;

– Integrazione del ciclo di vita dei prodotti installati con i clienti: formazione e supporto sull’utilizzo della soluzione HOPEX inclusa nell’offerta software;

– Sito web semplice e accessibile: monitoraggio con EcoIndex e Kastor.

Ottenendo il marchio Sustainable IT, MEGA International si impegna a progredire attraverso un piano d’azione concreto con indicatori specifici da raggiungere nell’arco di due anni.

L’azienda adotta un approccio iterativo attraverso la realizzazione di varie iniziative:

– Integrazione e implementazione del Sustainable IT nella strategia aziendale complessiva;

– Sensibilizzazione dei dipendenti al Sustainable IT e considerazione delle competenze associate attraverso un piano di formazione;

– Selezione di apparecchiature etichettate TCO o EPEAT Gold e richiesta ai fornitori di un impegno per l’IT sostenibile, specificando le caratteristiche dell’apparecchiatura (etichetta, indice di riparabilità, ricondizionamento, canali, durata di vita, ecc;)

– Creare un inventario delle soluzioni e delle applicazioni software indicandone le caratteristiche: volume di utenti, ambito, finalità, licenze, open source, eco-design, sviluppo interno/esterno, hosting, criticità dei dati personali, aggiornamenti, ecc;

– Descrivere i principi di eco-design (ad esempio il tasso di accessibilità);

– Valutare le pratiche dei fornitori di servizi di hosting e la loro efficienza energetica (PUE), l’impronta idrica (WUE), l’impronta di carbonio e i metodi di raffreddamento.

“In un momento in cui le questioni relative allo sviluppo di un approccio CSR sono al centro della nostra azione in MEGA International, siamo orgogliosi di aver raggiunto una pietra miliare ottenendo il Sustainable IT Label. Impegnati a lungo termine e guidati dal principio del miglioramento continuo, intendiamo proseguire i nostri sforzi e implementare il nostro approccio per raggiungere il livello successivo del marchio”, spiega Luca de Risi, CEO di MEGA International.