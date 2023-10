Le Nubi Sparse in radio e in digitale con “Esco”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ESCO”, il nuovo singolo del gruppo NUBI SPARSE

“Esco” è un brano che vuole esprimere una duplice sensazione: se da un lato c’è l’ansia di non poter fuggire dalla monotonia e dalle difficoltà della vita, dall’altro c’è la serenità di trovare nella sera un momento sicuro dallo scorrere dei giorni.

Con malinconia la luce del giorno illumina tutte le cose, presenti e passate, e ci mostra chiaramente l’inadeguatezza che tutti proviamo vivendo. Ma con l’arrivo del buio ci si può scordare per qualche momento di non essere abbastanza, fregandosene delle aspettative degli altri. Ma alla fine i lampioni si spengono, torna la luce, ed è di nuovo lunedì.

Spiega il gruppo a proposito del brano: “Esco è per noi la canzone che meglio rappresenta quello che vogliamo trasmettere con questo nuovo lavoro: è forse il brano a cui siamo più legati, nato un po’ per caso, per catturare quelle emozioni che ci avvolgono nei momenti di difficoltà e quando ci sentiamo più soli, come strumento per sfuggire all’ansia che spesso offusca la bellezza delle giornate.

Esco per noi è una sorta di fuga dalla realtà, dove grazie alla sera, ai nostri amici, alla quotidianità che per un attimo si ferma, lascia spazio alla serenità della vita, alla voglia di mettersi in gioco allontanando le nostre insicurezze, lasciando spazio alla positività, alle “cose buone”, che non a caso è anche il nome del nostro primo EP”.

Il videoclip di “Esco” per la regia di Umberto Badia descrive il momento in cui si percorre insieme la stessa strada appena usciti di casa, in cui i nostri problemi, le nostre ansie di non essere abbastanza, la noia e la ripetitività delle giornate ci assalgono. L’arrivo della sera, la festa e lo stare insieme portano via tutto, e ci regalano un momento di serenità e un sorriso. E poi arriva il mattino, le luci si spengono ed è di nuovo lunedì.

Biografia

NUBI SPARSE è un gruppo di amici vicentini che nel novembre del 2019, un po’ per scherzo e principalmente grazie ad un progetto universitario, hanno iniziato a comporre la propria musica.

Il progetto si compone di 5 elementi: Anna (voce, 23 anni), Francesco (chitarra e voce, 27 anni), Francesco (batteria e voce, 25 anni), Andrew (basso, 25 anni) e Giovanni (tastiera, 26 anni).

All’interno del gruppo ci sono personalità diverse, professioni diverse, orari diversi, ma il bisogno di musica ha creato un forte legame.

I primi lavori, Freedom e One, composti con il precedente nome Matching Zeros, hanno permesso al progetto di ottenere una prima identità musicale.

L’EP “Cose Buone”, di cui fa parte il singolo “Esco”, è il primo lavoro professionale di NUBI SPARSE che, con il passare del tempo, ha cominciato a maturare una nuova identità musicale tramite la scrittura in italiano e una differente ricerca sonora e stilistica: questo percorso li ha portati verso delle sonorità indie, senza però perdere le influenze pop e rock dei precedenti lavori.

“Esco” è il nuovo singolo.