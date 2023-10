“Illuminations” di Alan Moore nelle librerie italiane

Per la prima volta in Italia la raccolta di racconti fantastici del “re dei fumetti”: ILLUMINATIONS di ALAN MOORE, l’autore di V per Vendetta e From Hell

Nella sua prima raccolta di racconti, che abbraccia quarant’anni di lavoro e contiene numerosi inediti, l’autore di bestseller internazionali Alan Moore presenta nove storie piene di meraviglia e di stranezze, ognuna delle quali ci porta nelle profondità del risvolto fantastico della realtà, con una serie di personaggi indimenticabili alla scoperta dei lati inesplorati della propria esistenza. In “A hypotethical lizard”, due concubine di un bordello per specialisti fantastici si innamorano, con conseguenze tragiche. “Not even legend” narra di un gruppo di studio sul paranormale in cui si infiltra uno degli esseri ultraterreni su cui i ricercatori tentano di indagare. In “Illuminations”, un anziano nostalgico decide di visitare una località balneare della sua giovinezza e si accorge che il passato è lì ad attenderlo. E nella monumentale novella “What we can know about Thunderman”, che traccia la storia surreale e kafkiana dell’industria del fumetto negli ultimi settantacinque anni attraverso diversi personaggi, a volte ingenui a volte maniacali, le cui carriere sono un saliscendi ininterrotto, Moore rivela il cuore oscuro e pulsante del business dei supereroi. Da fantasmi e creature ultraterrene a cervelli teorici di Boltzmann che modellano l’universo al Big Bang, Illuminations – I racconti fantastici è esattamente questo: una serie di racconti luminosi e sorprendenti nati dalla penna di una leggenda contemporanea che rivelano tutto il potere dell’immaginazione e della magia.

ALAN MOORE è uno scrittore inglese ampiamente considerato come il migliore e più influente autore nella storia del fumetto. Tra le sue opere fondamentali ricordiamo From Hell, V per Vendetta e La lega degli straordinari gentlemen. È nato a Northampton, dove vive da sempre. Con Illuminations – I racconti fantastici, una raccolta di opere di narrativa, fa il suo debutto nel catalogo Fanucci Editore.