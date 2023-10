“Il segreto dell’aurora” è il nuovo libro di Alessandra Villasco Damiani

Alessandra Villasco Damiani torna con un romanzo intenso, una storia tinta di giallo e ricca di colpi di scena

Sofia ha una vita felice, tranquilla come le acque del suo amato lago di Lugano. Finché segreti inquietanti e ricordi sconvolgenti non riemergono dal passato. Riuscirà a trovare le risposte che cerca? Basterà l’amore a riportare il sereno?

Dopo un’infanzia e una giovinezza intense, vissute in giro per il mondo per via della carriera diplomatica del padre, Sofia, a quasi quarant’anni, sembra essersi sistemata nel luogo perfetto per vivere felice. Nella tranquilla cornice di Lugano, si è ricongiunta con le proprie radici e ha trovato nelle sue quattro migliori amiche e nel fidanzato Christian i pilastri su cui costruire il proprio futuro. A completare questo quadro ideale, le passioni a cui non può rinunciare: i suoi adorati romanzi, il canottaggio e un uomo misterioso che da tempo le fa battere il cuore, ma che incontra solo una volta all’anno… Basta un attimo, però, perché tutto venga stravolto: dopo che Christian rimane coinvolto in un tragico incidente, Sofia viene a conoscenza di inquietanti segreti che metteranno in discussione ogni sua certezza. Disorientata e confusa, scoprirà presto che questo è solo l’inizio di un viaggio a ritroso dentro se stessa che porterà alla luce sconvolgenti episodi del passato, rimasti nascosti in un angolo remoto del suo cuore. Intenzionata a rimettersi in gioco, accetterà un’intrigante proposta di lavoro che la condurrà lontano dalla sua routine e le cambierà sorprendentemente, ancora una volta, la vita.

Dopo Tulipani a colazione, Alessandra Villasco Damiani torna con un romanzo intenso, una storia tinta di giallo e ricca di colpi di scena che parla d’amore, d’amicizia e ci ricorda che non importa quanto lontano andiamo, il passato troverà sempre il modo di raggiungerci.

Alessandra Villasco Damiani è nata a Casale Monferrato (AL) nel 1978 e vive a Dubai. Ha lavorato nel settore della gioielleria e dell’editoria. Scrive romanzi, si occupa dei suoi quattro figli e nel tempo libero si dedica al volontariato. Nel 2021 ha pubblicato il romanzo Tulipani a colazione con Sperling & Kupfer.