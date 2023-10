I BAAB in radio e in digitale con “Palazzo del lavoro”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming per Stellare “Palazzo del lavoro”, debut single del duo strumentale BAAB

PALAZZO DEL LAVORO è il singolo di debutto di BAAB, fuori per Stellare. Un progetto, quello del nuovo duo torinese, che si svela con un brano-manifesto capace di richiamare a sé prospettive interdisciplinari, che avvicinano la produzione musicale all’architettura, la ricerca sonora al design, alla danza contemporanea e alla fotografia. Il singolo anticipa l’album in uscita in autunno.

BAAB è un duo collaborativo nato nel 2020 dall’incontro tra Filippo Cornaglia, batterista, percussionista e compositore e autore di musica per immagini, stabilmente in studio e dal vivo con Niccolò Fabi, Andrea Laszlo De Simone e Bianco, e Andrea De Carlo, produttore, musicista e sound artist, fondatore di Lab10, studio di registrazione e laboratorio creativo con sede a Torino. La loro ricerca è caratterizzata da un approccio interdisciplinare e da un interesse verso il suono inteso non solo come fenomeno fisico ma anche come contenitore di significato. Dopo alcune collaborazioni (Innesto Lab, DAS Bologna, Paola Zorzi), attualmente BAAB è al lavoro con la compagnia di danza contemporanea BTT (Balletto teatro di Torino) per la realizzazione di uno spettacolo che debutterà nella primavera del 2024.

Palazzo del lavoro nasce proprio da una commistione di arti e di discipline, in una composizione ispirata e dedicata al famoso omonimo edificio progettato da Pier Luigi Nervi nel 1961 a Torino. L’architettura e i metodi costruttivi diventano elementi compositivi; elettronica, minimalismo e ritmiche organiche si fondono a sfasamenti, sovrapposizioni e dilatazioni di frasi melodiche ispirate alle prime opere di Steve Reich.