“Blood Father” con Mel Gibson su Rai 4: ecco la trama del film

Mel Gibson protagonista del film “Blood Father”, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Craig e diretto da Jean-François Richet in onda su Rai 4: ecco la trama del film

È Mel Gibson, icona del cinema action, il protagonista del film “Blood Father”, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Craig e diretto da Jean-François Richet, in onda venerdì 27 ottobre alle 21.20 su Rai 4. John Link è un biker dal passato violento che ha scontato nove anni in carcere per traffico d’armi. Ora John sta cercando di mettere la testa a posto: si è ripulito, vive in una roulotte nel deserto dell’Arizona e segue un programma di riabilitazione da alcool e droghe.

L’uomo pensa costantemente a sua figlia Lydia, che ha abbandonato quando era solo una bambina, e ora il destino ha per lui un’occasione di riscatto. Lydia, ormai diciassettenne, contatta il padre chiedendogli aiuto perché è stata trascinata dal fidanzato Jonah in un traffico di droga ed è perseguitata da un cartello di narcotrafficanti. John può così recuperare il rapporto con la figlia, ma per farlo dovrà imbracciare ancora una volta le armi.

Nel cast anche la star della serie “The Boys” Erin Moriarty nel ruolo della figlia in pericolo. Diego Luna, di “Rogue One: A Star Wars Story”, “Andor” e “Narcos: Mexico”, veste i panni di Jonah, il malvagio ex di Lydia che la mette nei guai.