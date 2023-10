L’oroscopo di oggi, giovedì 26 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 26 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Un amore nato per gioco è rimesso in discussione. Oggi è difficile limitare la tua voglia di parlare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La giornata nasce con una marcia in più. Migliorano i rapporti professionali e le faccende di cuore; tutti i progetti possono iniziare a svilupparsi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nel lavoro ci sono svolte impensate. C’è chi è lontano dal partner, chi è indeciso tra due storie, chi non ha tempo per amare e di questo è dispiaciuto.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Pensi a troppe cose contemporaneamente. In questi giorni il lavoro deve essere rivisto, aggiustamenti, riequilibri.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Inizia una pausa di riflessione: dovrai stare attento a quello che dici e a quello che fai, sembri scontento di tutto. Giornate utili per parlare d’amore e chi lavora in questi giorni è messo ai ferri corti. In amore se una persona non ti convince parla chiaro!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Le cose vanno meglio, devi cercare di essere meno ansioso. In amore se c’è stato un taglio netto si riparte e questa volta alle tue condizioni. Ora il fascino non manca, buoni progetti in arrivo!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata da spendere all’insegna dell’amore: non bisogna parlare, bisogna solamente lasciarsi andare all’istinto; Ariete e Scorpione sono per te croce e delizia.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Bugie che vengono scoperte, una scusa di troppo. Ti senti un po’ strapazzato e devi recuperare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi riceverai una scorrettezza nel rapporto di lavoro, non dare peso ad una persona che non merita la tua attenzione. Attenzione a qualche attacco indiretto. Rilancio in amore, se sei single devi pazientare.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata stancante. E’ un momento in cui vorresti l’amore ma al tempo stesso lo rifuggi per paura, nervosismo, latente insoddisfazione.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Emozioni in arrivo, non pensare solo al passato, ora contano molto di più il futuro e l’amore. E’ probabile che nell’ambito del lavoro ci siano già delle trasformazioni importanti…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata buona per quelli che studiano, per quelli che devono recuperare qualcosa nell’ambito del lavoro, mentre in amore non tutto è chiaro. Quando ci sono le condizioni si possono usare anche mezzi piuttosto forti per ottenere ciò che si desidera.