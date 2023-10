Nelle librerie “Cane cerca casa” di Arnaldo Melloni

“Cane Cerca Casa” di Arnaldo Melloni è la quarta proposta che esce col marchio I LIBRI DI MOMPRACEM, associazione di promozione del libro e della lettura

Può succedere che si vinca un concorso pubblico per trascorrere le giornate non tra le carte ma tra gli animali. Può succedere che la diffidenza nei confronti dei cani si trasformi in lavoro e passione.

Può succedere anche che un canile si trasformi in un luogo bello dove gli amici a quattro zampe hanno modo di trovare un’altra casa e i cittadini – soprattutto i più giovani – imparano a conoscerli. Questa è la storia del Parco degli Animali – e insieme dell’Ufficio Diritti Animali – di Firenze: un’esperienza modello che ormai si studia e si imita anche all’estero. La storia che questo libro racconta.

Arnaldo Melloni ha giocato a basket finché ha potuto e dopo la laurea in scienze politiche ha scelto la pubblica amministrazione come professione e vocazione. L’impegno politico e sociale sui temi dell’ambiente è diventato il suo lavoro. Da anni si occupa per il Comune di Firenze del Parco degli Animali e promuove un modello di canile di riferimento in Italia e all’estero. Nel 2019 ha pubblicato con Paolo Ciampi e Massimiliano Scudeletti “Dove erano le isole. Portolano mediterraneo” (Aska).

“Cane Cerca Casa” di Arnaldo Melloni è la quarta proposta che esce col marchio I LIBRI DI MOMPRACEM, associazione di promozione del libro e della lettura e community di lettori animata da giornalisti e scrittori. Esce in coedizione con l’editore Betti di Siena.

Cane Cerca Casa è anche il secondo titolo della collana NYSIROS. Piccola, ma circondata da altre isole e isolotti. Ai margini della storia, ma da sempre abitata, con le sue mura ciclopiche. E soprattutto quasi perfettamente circolare, un vulcano che di tanto in tanto ha saputo risvegliarsi. Nysiros pare l’isola ideale per tutto ciò che riguarda l’economia circolare, le scelte per l’ambiente, le buone idee e le buone pratiche per le città e le comunità.