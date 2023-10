“Lutto e attesa”: su Rai 1 la guerra in Medioriente a Tv7

“Lutto e attesa”, “L’urlo di Gaza” e “Donne per la pace”: a Tv7 nella notte su Rai 1 servizi sulla guerra in Medioriente

Un reportage dalla guerra in Medio Oriente, dal titolo “Lutto e attesa”, in apertura della puntata di “Tv7” in onda venerdì 27 ottobre a mezzanotte su Rai 1. L’attesa di chi aspetta notizie dei familiari rapiti e del mondo che guarda con ansia all’invasione di terra.

La storia dei poliziotti del plotone di Sderot, la più grande città israeliana vicino alla Striscia di Gaza, per ore sotto il controllo dei miliziani di Hamas. Il dramma dei kibbutz, tra famiglie colpite dai lutti, evacuate o con figli rapiti dai terroristi.

Nel servizio dal titolo “L’urlo di Gaza”, invece, il racconto di un cooperante italiano da un rifugio dell’Onu nel Sud della Striscia. Le condizioni di vita precarie, in sistemazioni di fortuna, e l’utilizzo di acqua salata per dissetarsi. E un’intervista al direttore di un ospedale in cui la situazione sanitaria è drammatica.

“Donne per la pace” racconta delle donne che prima dell’attacco di Hamas avevano sfilato insieme in un corteo: ebree, arabe e cristiane. Qualche giorno fa sono tornate a prendersi per mano in nome della Pace, manifestando a Parigi senza bandiere.

A “Tv7” parla la fondatrice delle ‘Gueriérres de la Paix’, Hanna Assouline. E poi con “L’altra guerra” si torna in Ucraina per raccontare il dolore delle vedove di una guerra che sta continuando a devastare il cuore dell’Europa. Sopravvivere e crescere i propri figli è per le donne ucraine una sfida coraggiosa. Inoltre, in “L’alieno della Laguna” l’emergenza granchio blu nel delta del Po. Con il servizio “Il santuario degli animali” il racconto su oltre 250 animali sottratti al traffico illegale, ai maltrattamenti o allo sfruttamento e ora ospitati nel centro di accoglienza Lav di Semproniano in Toscana. I pericoli dell’AI generativa nell’impatto con il mondo dell’informazione secondo il premio Nobel per la pace Maria Ressa e Vinton Cerf, padre di internet nel reportage “Bersaglli delle fake”.

Da New York stanno facendo il giro del mondo alcuni volantini apparsi nelle grandi città con la scritta ‘rapiti’ e i volti e i nomi degli israeliani catturati da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre. Il racconto dell’iniziativa nel servizio dal titolo “Kidnapped”. Infine, nel servizio “Le visioni di Tim”, l’incontro con Tim Burton maestro di animazione e di cinema, capace di mescolare bello e brutto, il mondo dei vivi e quello dei morti, creando un universo parallelo unico.