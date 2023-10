La guida definitiva al carrello elevatore elettrico

Il carrello elevatore elettrico è un veicolo con contrappeso anteriore accompagnato da due forche di ferro il cui scopo è quello di spostare pallet pesanti da un punto all’altro in totale sicurezza e comodità. Non a caso, il carrello elevatore elettrico è molto utilizzato non solo nei magazzini (dove spostare i pallet è un’attività quotidiana) ma anche nei laboratori, nei supermercati, per scaricare i camion etc.

Principalmente, si tratta di strumenti impiegati per lo spostamento delle pedane. Quest’ultime sono strumenti in grado di offrire stabilità e sicurezza nel trasporto di carichi pesanti, anche a lunga distanza. Infatti, si tratta di stoccatori molto robusti, in grado di consentire un sollevamento fino a 2 tonnellate (a seconda dei modelli).

Sul mercato esistono diversi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità, tuttavia, tutti svolgono la medesima funzione: sollevare e spostare la merce pesante.

Uomo a piedi

Come anticipato, sul mercato esistono diverse tipologie di carrelli, tuttavia, a prescindere dal tipo, è fondamentale optare per un carrello elevatore elettrico affidabile e durevole in modo da poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Gli stoccatori elettrici “uomo a piedi” sono indicati per il trasporto orizzontale e verticale delle merci fino a 6 metri di altezza.

Questi attrezzi trovano impiego in diverse situazioni, ad esempio per il caricamento e lo scarico dalle scaffalature dei negozi o nei magazzini di grandi dimensioni. Sono molto utili, però, anche in altri contesti, dalle operazioni di picking nei negozi, al rifornimento degli scaffali, passando per la movimentazione di materie prime o prodotti finiti negli stabilimenti produttivi. Inoltre, questo tipo di carrello elevatore è ideale per caricare i camion.

Uomo a bordo in piedi

Il carrello elevatore con “uomo in piedi” è una soluzione efficiente per le operazioni di stoccaggio in ambienti e spazi ristretti. A differenza del modello citato in precedenza, in questo caso l’operatore si trova in piedi all’interno del macchinario e non all’esterno. Questa configurazione consente una maggiore agilità e facilità di manovra, ideale per lavorare in spazi piuttosto angusti. Grazie alla postura eretta dell’operatore, il carrello consente una visibilità ottimale, così da poter controllare facilmente l’ambiente circostante e di manovrare con precisione anche in situazioni complesse.

Questo tipo di carrello elevatore è particolarmente adatto per le operazioni di stoccaggio in altezza, dove è necessario sollevare o posizionare merci su scaffalature elevate.

Carrello elevatore con montante retrattile

Il carrello elevatore con montante retrattile è costituito da un telaio compatto e, ovviamente, da un montante retrattile. Grazie a questa caratteristica, può consentire un notevole risparmio di spazio, migliorando l’efficienza negli ambienti di lavoro più stretti. Infatti, il montante retrattile è in grado di raggiungere altezze considerevoli, ma garantisce allo stesso tempo la capacità di spostarsi agevolmente anche in spazi esigui.

Questi carrelli elevatori sono particolarmente utili in presenza di ostacoli sul pavimento o quando è necessario effettuare delle manovre laterali per caricare o scaricare merci dai camion.

I vantaggi dell’elevatore elettrico

Usare un elevatore elettrico offre importanti vantaggi. Innanzitutto, si tratta di uno strumento pienamente compatibile con l’ambiente, in quanto è alimentato con batterie. Ciò significa, in parole povere, che gli elevatori elettrici non hanno un impatto negativo sull’ambiente. Inoltre, visto che tali elevatori non hanno emissioni, possono essere tranquillamente utilizzati anche in ambienti chiusi dove lavorano altre persone senza alcun rischio e senza disturbarli con rumori assordanti.

L’elevatore elettrico, infatti, oltre essere estremamente performante è anche molto silenzioso, il che lo rende uno strumento perfetto da usare in ogni evenienza e in ogni ambiente. Un altro aspetto vantaggioso da prendere in considerazione è la maneggevolezza di questi elevatori. La loro dimensione, infatti, permette di essere usati in ambienti angusti e pieni di persone (come, ad esempio, le corsie di un supermercato).

Gli elevatori elettrici però non sono solo maneggevoli, ma anche veloci. Infatti, tale caratteristica li rende perfetti per le applicazioni più intense dove è richiesta una gestione notevole delle merci da spostare (ad esempio scaricare un camion e riporre tutte le merci in magazzino).