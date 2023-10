“Il potere” è il nuovo libro di Alessandro Roncaglia

Nelle librerie e sugli store digitali per la collana Anticorpi di Laterza “Il potere. Una prospettiva riformista” di Alessandro Roncaglia

Chiunque desideri migliorare la società in cui viviamo deve porsi il problema del potere. Non si tratta di elaborarne una teoria astratta, ma di analizzarne i diversi aspetti per un uso politico finalizzato alla riduzione delle diseguaglianze di potere.

È importante ragionare sul potere per comprenderne la natura, ma soprattutto per conoscerne la distribuzione nella società. Ecco perché questo libro non ha l’obiettivo di elaborare una teoria astratta del potere, ma di illustrarne i diversi aspetti per un uso politico, finalizzato alla realizzazione di riforme di struttura: un utilizzo trasformativo e non conservatore, volto al cambiamento e non alla difesa dell’esistente.

Alessandro Roncaglia, professore emerito di Economia politica alla Sapienza Università di Roma, è socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e membro del suo Consiglio di presidenza. Nel 2019 ha ricevuto l’International Guggenheim Prize in the History of Economic Thought. Tra le sue pubblicazioni per Laterza: Il pensiero economico. Temi e protagonisti (Con Paolo Sylos Labini, 1995); La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico (nuova edizione 2003); Il mito della mano invisibile (2005); Economisti che sbagliano. Le radici culturali della crisi (2010); Breve storia del pensiro economico (2016); L’età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo (2019), Il potere. Una prospettiva riformista (2023).