Grande Fratello: Varrese e Letizia Petris insieme sotto le coperte

Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Letizia Petris insieme sotto le coperte in atteggiamenti affettuosi. Fanno discutere i ‘valori’ di lei: “Famiglia, sesso e droga”

Si annuncia una puntata di colpi di scena, polemiche e discussioni quella del Grande fratello che andrà in onda su Canale 5 stasera, giovedì 26 ottobre. In primis per il clamoroso avvicinamento (lo sarà per davvero?) che sembra essersi verificato tra l’attore Massimiliano Varrese e Letizia Petris, romagnola di 24 anni. Proprio nelle ultimissime ore, sta facendo il giro del web uno screenshot di una scena passata in streaming dove si vedono i due abbracciati sotto le coperte, con lui che è intento a farle una carezza sul collo. La cosa non è passata inosservata ai fan del programma, che sono cascati dalle nuvole e stanno riempiendo i social di commenti. Varrese e Letizia, finora, non avevano mostrato particolare vicinanza, ma a fare scalpore è soprattutto il fatto che lui, Varrese (che molti sui social hanno soprannominato in senso dispregiativo “guru”), aveva poche ore prima sconsigliato a Vittorio Menozzi di avvicinarsi a Letizia per non interferire con il momento di particolare feeling che la ragazza sta vivendo con il macellaio Paolo. E poi ci va lui sotto le coperte con lei? I fan non ci stanno.

IL TRIANGOLO LETIZIA – PAOLO – VITTORIO

Letizia e Paolo, sia chiaro, non hanno per il momento una vera storia nel programma (lei è fidanzata all’esterno, anche se non ha nascosto l’esistenza di problemi con il ragazzo), però sono molto vicini e indiscutibilmente si piacciono. Tra loro due, negli ultimi giorni, si sta però facendo strada la figura di Vittorio, che si sarebbe avvicinato parecchio alla giovane romagnola. Un triangolo, dunque, che potrebbe diventare un quadrato alla luce dell’immagine notturna di Letizia e Massimiliano.

I “VALORI” DI LETIZIA

A parte questa novità dell’utlima ora che sta catalizzando le attenzioni, di cui certamente Alfonso Signorini parlerà questa sera, c’è anche un’altra faccenda riguardante sempre Letizia di cui si potrebbe parlare stasera. Hanno fatto infatti parecchio scalpore le parole pronunciate dalla concorrente (‘reclutata’ dal Grande fratello nel parterre dei concorrenti ‘non famosi’) davanti ad alcuni concorrenti. Circola infatti un video che la ritrae nel giardino della casa mentre lancia di fatto, con grande convinzione, una (discutibile) ‘sentenza’ relativa a quelli che lei definisce i suoi “valori”. La frase è destinata probabilmente a essere ricordata nella storia del Grande fratello per il nonsense e l’effetto straniante. Eccola: “Io ho tre valori che, se me li toccate, io divento matta, matta. E sono la famiglia, il sesso e la droga“. Ora, tralasciando il fatto che più o meno tutto il web concorda sul fatto che sicuramente Letizia non intendesse utilizzare la parola “valori” ma abbia detto una parola per un’altra, la frase sta facendo molto discutere e ovviamente ha provocato molte battute e ironie in rete. D’altronde la padronanza linguistica è quella che è.

LA STORIA DI LETIZIA

Cosa intendesse esattamente Letizia, non è chiaro. È molto probabile che la cosa venga affrontata durante la diretta di questa sera Anche perché il fatto che la parola ‘droga’ venga accostata alla parola ‘valore’ fa saltare sulla sedia, tanto più in un’edizione arrivata dopo le tantissime polemiche (e arrabbiature dall’alto) per il troppo trash e le volgarità emerse nel programma lo scorso anno. Questa doveva essere un’edizione ‘ripulita’ e improntata alla diciamo ‘rettitudine’, almeno come messaggi trasmessi all’esterno. Tant’è che è stato ordinato agli autori di pescare maggiormente tra i concorrenti ‘normali’ e meno tra i vip, proprio nell’intento di avere storie ordinarie e non sopra le righe. Ecco, in un’edizione edulcorata questa frase di Letizia – seppur decontestualizzata- in cui convivono le parole “droga” e “valore” difficilmente può passare inosservata. Perchè potrebbe suonare molto male come esempio da trasmettere ai giovani telespettatori.

Prr quanto si può immaginare la ragazza, che ha alle spalle una storia complicata, intendeva probabilmente dire che non ammetteva che qualcuno giudicasse o in qualche modo interferisse con persone della sua famiglia, con la propria storia d’amore e con la particolare e drammatica vicenda che lei ha vissuto legata alla droga: i suoi genitori, e lei con loro, hanno vissuto per un lungo periodo nella comunità di San Patrignano perchè erano tossicodipendenti. Molti utenti in rete, però, hanno isolato questa frase della ragazza da sola, decontestualizzata, e ci hanno fatto sopra molte ironie.

LE ALTRE STORIE

Ancora, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), questa sera si parlerà anche di storia naufragate (Beatrice Luzzi dopo la puntata di lunedì scorso ha detto a Giuseppe Garibaldi che per lei lui “non esiste più”) e litigi e attriti che continuano (Beatrice continua a scontrarsi sia con Anita, che l’ha definita “malefica”, che la chef con Rosy Chin). Le clip video che saranno mostrate in diretta, come in ogni puntata, non mancheranno di portare nuovi scambi di accuse tra i concorrenti.

NESSUNA ELIMINAZIONE

Non ci sarà invece, questa sera, nessuna eliminazione, ma il concorrente meno votato al televoto (lo scontro è tra due inquilini che hanno molto fatto parlare di sè dall’inizio del programma, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese) se la vedrà con Valentina (e forse qualcun altro?) per l’eliminazione. È abbastanza scontato che a vincere la sfida tra i due sia Beatrice Luzzi, fino a ora uscita vincente dalle tante sfide e televoti affrontati. In rete, anzi, c’è chi da giorni la dà già come vincitrice annunciata.