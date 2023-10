Gli W.A.S.P. presentano il cofanetto deluxe “The 7 Savage 1984-1992”

Gli W.A.S.P. presentano l’uscita del cofanetto deluxe con 8 LP “The 7 Savage: 1984-1992” che uscirà venerdì 27 ottobre 2023 per Madfish Music

Gli W.A.S.P. presentano l’uscita del cofanetto deluxe con 8 LP The 7 Savage: 1984-1992, contenente la loro produzione per Capital Records, con mastering half-speed, LP di bonus track, libro di 60 pagine, poster e certificato numerato. The 7 Savage: 1984-1992 uscirà venerdì 27 ottobre 2023 per Madfish Music e sarà in tiratura limitata a 2000 copie in tutto il mondo.

Attualmente in pausa dopo il loro 40 Years Live World Tour e più in forma che mai, gli W.A.S.P. sono una delle formazioni più coerenti e affidabili della musica rock, inarrestabili e inattaccabili, un carrozzone heavy metal proveniente da una galassia lontana lontana, proiettato indietro nel tempo. Il frontman Blackie Lawless è senza dubbio una delle figure più iconiche del rock, il cui atteggiamento e visione hanno cambiato il panorama musicale, dando vita ad alcuni inni del loro tempo.

Blackie Lawless, commenta: “È fantastico vedere questa raccolta di dischi ripubblicata con questa accuratezza. Il fatto che le registrazioni originali abbiano oggi una nuova luce, con note ampliate e più fotografie, è davvero speciale, sia per me che per tutti coloro che tengono questi album nei loro cuori e nei momenti importanti della loro vita”.

I loro primi cinque album in studio (W.A.S.P., The Last Command, Inside the Electric Circus, The Headless Children e The Crimson Idol) hanno fatto sì che gli W.A.S.P. siano considerati oggi una delle più grandi rock band di tutti i tempi. Questi LP sono tutti contenuti in questo cofanetto, masterizzato a metà velocità presso gli Air Studios di Londra per ottenere un suono migliore, più nitido, diretto e coinvolgente.

Confezionato in un doppio cofanetto deluxe in similpelle rossa, “The 7 Savage: 1984-1992” è completato da altri due LP: Live… in the Raw del 1987 e da una nuova compilation di Bonus Tracks & B-Sides che contiene il controverso inno che li ha portati al successo, “Animal (F**k Like a Beast)”.

Realizzato con la totale collaborazione di Blackie Lawless, il cofanetto include anche un libro di 60 pagine con immagini esclusive e rare a opera di leggendari fotografi metal (tra cui Ross Halfin, Tony Mottram, David Plastik e Paul Natkin), insieme ad ampie note di copertina di Amit Sharma (Kerrang!, Planet Rock). È incluso anche un poster esclusivo di Blackie Lawless e un certificato numerato a forma di sega circolare.