Dee Ernst in libreria con “Succede solo a Parigi”

Cosa accade quando la vita di una scrittrice di romanzi diventa una commedia romantica? Lo racconta Dee Ernst nel suo libro

Tutto ciò che Maggie Bliss deve fare è scrivere. Quarantotto anni e appena tornata single (di nuovo!), vola a Parigi nel disperato tentativo di finire il suo manoscritto. Con un meraviglioso appartamento a disposizione e un’elegante governante pronta a soddisfare ogni sua esigenza, completare l’ultimo libro della sua trilogia ‒ e il sogno di portare finalmente la sua carriera a un livello superiore ‒ è sicuramente fattibile. Dopotutto, come può trovare qualcosa di diverso dall’ispirazione nella Città delle luci con la sua raffinatezza, il cibo delizioso e il romanticismo nell’aria?

Ma il tempo sta per scadere e, tra il suo ex marito che arriva a Parigi per le vacanze e l’affascinante Max che appare una mattina nella sua vasca da bagno, la pace precedentemente indisturbata di Maggie rischia di finire nel dimenticatoio insieme alla sua deadline per la consegna del romanzo. Sarà davvero questo il finale della storia o Maggie riuscirà a scriverne uno diverso? Succede solo a Parigi è una commedia romantica che unisce la passione per i libri al fascino intramontabile della Ville Lumière e che vi farà sognare a occhi aperti, perché non è mai troppo tardi per innamorarsi e capire cosa si vuole davvero.

DEE ERNST è cresciuta a Morristown, nel New Jersey, e ha frequentato la Marshall University di Huntington, West Virginia, dove si è laureata in giornalismo, pensando che fosse il primo passo per diventare una scrittrice. Qualcosa però è andato storto e si è ritrovata a fare la contabile. Dopo due mariti e due figlie, Dee è tornata a casa ‒ felicemente sposata ‒ per dare vita finalmente al suo sogno con il romanzo d’esordio Succede solo a Parigi. www.deeernst.com