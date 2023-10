Robbie Williams ospite a “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2

A “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2 ospite d’eccezione Robbie Williams. In trasmissione anche Emma, Emanuela Fanelli, Gianmarco Tamberi

Special guest dell’ultima puntata di questa edizione di “Stasera c’è Cattelan” è la superstar internazionale Robbie Williams, in collegamento questa sera alle 23.20 su Rai 2. Con 25 anni di carriera da solista alle spalle, costellata da numerosi record, Robbie Williams sarà protagonista dell’omonima miniserie in quattro parti disponibile su Netflix dal prossimo 8 novembre.

Durante il gran finale del late show, che ritornerà nel 2024 con tantissimi nuovi ospiti, Alessandro Cattelan è pronto ad intrattenere il pubblico anche con Emma, consacrata come una delle voci più amate del panorama musicale italiano. È appena uscito il suo nuovo disco di inediti “Souvenir”, che presenterà live con “Souvenir in da club”: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia nei mesi di novembre e dicembre.

Ospite anche Emanuela Fanelli, vincitrice del David di Donatello 2023 come Miglior Attrice non Protagonista per il film “Siccità” di Paolo Virzì, che torna al cinema nel film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, dal 26 ottobre al cinema. Si chiude con Gianmarco Tamberi pluricampione di salto in alto con la passione per il basket. Sempre pronto ad affrontare ogni sfida e difficoltà per continuare a sognare.