Ricette e consigli in cucina a “E’ sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Con “E’ sempre Mezzogiorno!” in onda tutte le mattine su Rai 1 ricette, consigli e buonumore: ecco le anticipazioni della settimana

Anche questa settimana, a partire da lunedì 23 ottobre, alle 11.55 su Rai 1, Antonella Clerici è pronta a riaccendere i fornelli per preparare con l’allegra brigata di cuochi provenienti da tutta Italia nuove ricette per primi, secondi, dessert con “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla direzione intrattenimento DayTime della Rai in collaborazione con Stand by me.

Negli studi milanesi della Rai, tutti i protagonisti del cast fisso di “È sempre mezzogiorno!”: il “professor” Daniele Persegani, cuoco emiliano, ha pronta una nuovo lezione del suo corso di cucina; Lorenzo Biagiarelli, è il “signore degli aneddoti”, la dottoressa Evelina Flachi con i consigli per una consapevolezza alimentare senza perdere il gusto. Fulvio Marino, il panificatore per eccellenza, è il punto di riferimento per il pane quotidiano.

E Alfio, portatore sano d’allegria: quale travestimento sfoggerà questa settimana? Nella puntata di venerdì Giovanna Civitillo, con la consueta allegria e spontaneità, consiglierà un evento, una sagra, o un luogo italiano da visitare nel week end. Anche Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo della brigata. Angela Frenda racconterà una storia, un episodio o un personaggio legato a un piatto particolare che sarà cucinato in studio.

Federico Quaranta, “vagamondo”, aprirà le finestre della cucina del mezzogiorno su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani. Torna inoltre il gioco del Bonsai accompagnato dai tanti giochi telefonici: il gioco dei funghi, il gioco degli animali nel bosco, il gioco delle cloche e tanti altri. In palio buoni spesa e kit di pentole.