Previsioni meteo 23 ottobre 2023: breve pausa asciutta sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 23 ottobre 2023: cieli sereni o poco nuvolosi e nuovo rialzo termico prima di un peggioramento del tempo

Dopo un weekend caratterizzato da condizioni meteo tipicamente autunnali con piogge e forte vento, breve pausa asciutta sull’Italia nella giornata di oggi. I cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi e avremo anche un rialzo termico con i venti di Scirocco. Attenzione però perché il break sarà davvero breve: già da domani infatti una nuova perturbazione di origine atlantica riporterà piogge temporali su gran parte dell’Italia, a partire dalle regioni del Nord e del Centro. Anche il resto della settimana sarà caratterizzato dal maltempo, con piogge senza tregua.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 23 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con locali fenomeni solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse su Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata maltempo sulle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni in spostamento verso est. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con qualche addensamento in più sulla Toscana ove non si escludono deboli piogge. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti in transito solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .