L’oroscopo di oggi, lunedì 23 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Approfitta di questa giornata per mettere in chiaro tutte le situazioni che sono rimaste in sospeso. Chi ha un’attività indipendente va forte… E l’amore può tornare ad essere molto coinvolgente!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata carica di nervosismo. L’amore batte la fiacca o comunque c’è una situazione che bisogna chiarire al più presto!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Stanno uscendo troppi soldi, questa è una circostanza che ti mette un po’ a rischio di discussioni in famiglia, c’è chi pensa ad un trasferimento. Vorresti stare altrove, vivere novità, ma non sempre è facile cambiare dall’oggi al domani.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non sono in discussione le novità di lavoro, ma in questo momento sembri come insoddisfatto; in amore avresti bisogno di tranquillità, ma c’è chi non ti appoggia.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Chi da poco ha iniziato un nuovo progetto è possibile che sia entusiasta, ma pure un po’ preoccupato perché le spese superano le entrate. La giornata di oggi rivela un certo atteggiamento rigoroso nei confronti di tutti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Soddisfazioni in arrivo, troppi pensieri se hai dei progetti importanti in vista. La fatica non è mancata, ma ora arrivano le vere e proprie soddisfazioni. Spostamenti stancanti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Arriva una giornata molto più rilassante e credo che molte delle energie spese verranno recuperate! Inoltre, hai reagito benissimo ad alcune situazioni difficili nate in famiglia.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ora ti guardano tutti con più interesse, è il momento giusto per tagliare i rapporti inutili. Arriva un messaggio, un contatto utile e per chi lavora in proprio o a provvigione: una soddisfazione.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata ottima, se t’interessa portare avanti un progetto oggi puoi contattare le persone giuste. In amore hai avuto modo di fare chiarezza, ora il gioco passa nelle tue mani.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il periodo potrebbe portare talmente tanti impegni da farti dimenticare che c’è una persona che ti aspetta. E’ probabile che in questa giornata tu debba risolvere qualche problema di denaro.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le professioni libere che ultimamente avevano registrato momenti di stasi, riprendono vitalità. I sentimenti diventano importanti, ascesa sociale.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ci sono alcuni problemi da risolvere nell’ambito dello studio, del lavoro, della professione. Solo un po’ di agitazione…