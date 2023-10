In libreria “L’arancia di Sonia” di Rosalia Chavelas

Nelle librerie e sugli store digitali “L’arancia di Sonia” di Rosalia Chavelas che esce col marchio I LIBRI DI MOMPRACEM, associazione di promozione del libro e della lettura

E così Sonia scopre che la Terra respira attraverso ognuno dei suoi pori e non sempre noi stiamo attenti ad ascoltarla. Eppure è come un’arancia, con un solo cuore, un solo essere.

Rosalía Chavelas….

… è nata a Città del Messico un 4 di settembre. Vergine, gallo di fuoco e segno di pietra focaia. Ha studiato Lingua e Letteratura Spagnola presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM). Ha seguito un corso di specializzazione in Editoria presso l’Università di Guadalajara ed è stata responsabile di Letteratura infantile e giovanile presso il Consiglio Nazionale Messicano per la Cultura e le Arti (CONACULTA) dal 1989 al

2004, dove sono stati coeditati centinaia di titoli di serie rinomate. Ha collaborato con diverse case editrici e attualmente lavora nella sua alma mater. È autrice fra l’altro, di El señor Cosquillas (Il signor Cosquillas) e Los refranes del abuelo (I proverbi del nonno). Ama la musica e la luce del sole quando attraversa le foglie degli alberi. Le piace anche molto ridere insieme a Jonás e ballare.

Natalia Gurovich…

…è nata in Cile nel 1966 e dal 1993 abita a Città del Messico dove lavora come illustratrice, disegnatrice grafica e pittrice. Ha illustrato oltre venti libri per ragazzi per conto di case editrici messicane e straniere, come pure riviste e manifesti. In Messico è stata selezionata per il Catalogo di Illustratori della Fiera Internazionale del Libro per

Bambini e Ragazzi (FILIJ) e il Catalogo Iberoamericano dell’Illustrazione; in Europa ha ottenuto riconoscimenti ed esposizioni a Madrid, Modena, Sàrmede, Bratislava e Belgrado. Nel 2019 è stata invitata come giurata del Catalogo degli Illustratori della FILIJ, cosa che le ha fatto molto piacere. Oltre al disegno, le piacciono il teatro, il ballo e il cioccolato. Ha due figli che, come il loro padre, suonano e, come lei, disegnano.