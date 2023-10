In libreria e online “You make me ache I crave you” di A.A. Elle

La storia di Thomas, Jackson, Zack, Logan e Noah raccontata da A. A. Elle è un’altalena di emozioni e arriva dritta al cuore

È in una fredda mattina londinese che Thomas Reed, un giornalista con il sogno di diventare scrittore, fa l’incontro che gli cambia la vita: in uno Starbucks di Soho, conosce Jackson James Turner, un fotografo di fama mondiale che non ha mai rivelato la sua identità al mondo. Basta un attimo e tra i due scocca una scintilla che ben presto divampa in un incendio.

Le fiamme del loro amore sono brutali e inarrestabili, e divorano anche gli amici fraterni che li circondano: Zack Miller, un tatuatore combattente che non ha tempo di avere paura, Logan Evans, un uomo criptico e dal passato fosco, e Noah Hall, un ricco rampollo che sta cercando di trovare se stesso. Mentre Londra si muove frenetica, i cinque si mettono in gioco e amano, tentando di tenere a bada le ombre del loro animo tormentato.

Quando queste minacceranno di prendere il sopravvento, riusciranno a rivedere la luce e a conquistare la tanto agognata felicità? È finalmente disponibile in libreria You Make Me Ache I Crave You, la fanfiction LGBTQIA+ che ha già scalato le classifiche online e ha fatto impazzire il #booktok. La storia di Thomas, Jackson, Zack, Logan e Noah è un’altalena di emozioni e arriva dritta al cuore.