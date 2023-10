DNV certifica il nuovo design di Hudong-Zhonghua

DNV ha rilasciato un certificato di approvazione in linea di principio (AIP) al nuovo design di Hudong-Zhonghua di una nave LNG da 271.000 cbm

La società di classificazione DNV ha rilasciato un certificato di approvazione in linea di principio (AIP) al nuovo design di Hudong-Zhonghua di una nave LNG da 271.000 cbm, che la rende la nave più grande del suo genere al mondo.

Durante l’inaugurazione di Gastech 2023, tenutosi a Singapore, il direttore generale di DNV per le navi gasiere e le FSRU, Martin Cartwright, ha presentato il certificato AIP a Song Wei, Chief Technical Officer di Hudong Zhonghua Shipbuilding Company Limited (Hudong-Zhonghua), per il nuovo design di una nave LNG da 271.000 cbm. Fa parte di un progetto di co-sviluppo tra le due organizzazioni. L’AIP dimostra che Hudong-Zhonghua può costruire tali navi e offre agli armatori un concetto innovativo per trasportare LNG in modo più economico ed efficiente.

La nuova nave LNG è lunga 344 mt, ha una larghezza di 53,6 mt e ha cinque serbatoi di carico. Altre caratteristiche includono soluzioni per il risparmio energetico come un sistema di lubrificazione ad aria (ALS) e un generatore di albero, un design del serbatoio di carico con monitoraggio del carico, nonché un sistema anticollisione avanzato. Nonostante le sue dimensioni, la nave sarebbe in grado di attraccare in più di 70 terminali LNG lungo le principali rotte commerciali.

L’AIP di DNV si basa sulle regole di classificazione con le seguenti classi: +1A Tanker per gas liquefatto, BIS, BWM(T), Riciclabile, Shaft align(1), COAT-PSPC(B), TMON(Oil lubricated), CSA(FLS1), NAUT(OC), LCS, CLEAN, E0.