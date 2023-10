“Selma. La strada per la libertà” su Rai Storia: la trama del film

Per il ciclo Binario cinema in prima serata su Rai Storia in onda “Selma. La strada per la libertà”: ecco la trama del film

Uno degli episodi più significativi nella battaglia a sostegno dei diritti civili in America raccontato dall’afroamericana Ava DuVernay, miglior regista al Sundance Film Festival del 2012. È il film “Selma – La strada per la libertà” in onda domenica 22 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per “Binario cinema”. La pellicola rievoca una delle personalità più influenti e meno cinematograficamente documentate d’America, Martin Luther King.

Nella primavera del 1965 una serie di eventi drammatici cambia per sempre la rotta dell’America e il concetto moderno di diritti civili: un gruppo di coraggiosi manifestanti, guidati dal Dr. Martin Luther King Jr., per tre volte tenta di portare a termine una marcia pacifica in Alabama, da Selma a Montgomery, con l’obiettivo di ottenere il diritto al voto.

Gli scontri scioccanti e la trionfante marcia finale portano infine il Presidente Lyndon B. Johnson a firmare, il 6 agosto di quell’anno, lo storico Voting Rights Act. Tre candidature e Premio Oscar e Golden Globe 2015 per la Miglior canzone originale (“Glory”). Presentato al 65° Festival di Berlino (2015) nella sezione “Berlinale Special”.