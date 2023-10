Previsioni meteo 22 ottobre 2023: maltempo senza sosta

Le previsioni meteo di oggi, domenica 22 ottobre 2023: fino a fine mese Italia nel mirino delle perturbazioni. Attese piogge e calo termico la prossima settimana

Terzo weekend di ottobre iniziato con condizioni meteo instabili sull’Italia anche se nella giornata di oggi avremo un leggero miglioramento. La pausa però sarà breve perché i principali modelli entro metà settimana ipotizzano un nuovo peggioramento meteo ad opera di una perturbazione atlantica. Rialzo delle temperature seguito poi da una nuova passata di piogge e temporali tra martedì e mercoledì. Il modello GFS poi mostra un nuovo impulso instabile verso il Mediterraneo per l’ultimo weekend del mese ma qui siamo nel campo delle ipotesi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 22 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino residue precipitazioni tra Lombardia e Trentino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, sereno sui rilievi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento da ovest. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Velature alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo asciutto. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio nessun cambiamento con qualche schiarita prevista sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .