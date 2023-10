Dalla Malesia all’Islanda, passando per Milano, a “Kilimangiaro” su Rai 3

“Kilimangiaro on the road” in onda nel pomeriggio su Rai 3 alla scoperta di Milano. Inoltre, documentari di viaggio dalla Malesia, Panama, Parigi, Islanda

“Kilimangiaro On The Road”, in onda domenica 22 ottobre alle 17.25 su Rai 3 e condotto da Camila Raznovich, sarà a Milano. Insieme al deejay Linus e al presidente del Fai Marco Magnifico si muoverà tra il passato e il futuro di una città che va di corsa, passando dalla bellezza di Villa Necchi alle architetture della nuova Milano, per scoprire un’anima green. Un viaggio on the road che anticipa la prima puntata dagli studi Rai di Corso Sempione a partire dalla prossima domenica. Non mancheranno i documentari di viaggio: dalla Malesia a Panama, da Parigi all’Islanda.