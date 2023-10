Columbia Shipmanagement e Seacon Shipping uniscono le forze

Columbia Shipmanagement (CSM), membro del Columbia Group, ha firmato un accordo di cooperazione strategica con Seacon Shipping: ecco i dettagli dell’operazione

Columbia Shipmanagement (CSM), membro del Columbia Group, ha firmato un accordo di cooperazione strategica con la società armatrice e di gestione di navi quotata a Hong Kong Seacon Shipping Group Ltd, che vedrà le navi di proprietà e gestite dalla società di Qingdao gestite come clienti dall’ufficio di CSM in Grecia. Le navi in gestione beneficeranno anche delle tecniche e delle pratiche del Tanker Centre of Excellence sponsorizzato da CSM.

L’accordo di cooperazione, che è stato firmato a Shanghai, include tutti i tipi di navi con un particolare focus sulle petroliere, LNG e petroliere cinesi.

Nell’ambito dell’accordo, il Columbia Group fornirà anche a Seacon Shipping tutti i servizi marittimi, logistici, rinnovabili e ricreativi.

Mark O’Neil, presidente e CEO del Columbia Group, ha accolto con favore l’accordo e ha affermato che è fondamentale per portare le tecniche di ottimizzazione digitale ai proprietari di navi cinesi. “Non vediamo l’ora di lavorare con Seacon Shipping e vediamo questo come l’inizio di una proposta e offerta regionale avvincente, che offre una soluzione su misura e vantaggiosa per tutti gli stakeholder. Sfruttando il potere digitale della nostra efficiente Performance Optimisation Control Room leader del settore, combinata con la nostra tecnologia digitale a livello di gruppo, saremo in grado di generare un valore aggiunto ai profitti di Seacon Shipping. Seacon Shipping ha anche molto da offrire al Columbia Group in termini di expertise e pratica regionale. La fantastica rete di Seacon in Cina, comprese le società di leasing e gli armatori cinesi, sarà aperta ai clienti e ai partner di CSM Grecia”.