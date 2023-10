Andrea Viscusi nelle librerie con “Missing Words”

Andrea Viscusi ha pubblicato numerosi racconti e romanzi, ed è arrivato diverse volte in finale a concorsi e premi letterari nazionali di settore: “Missin Words” è l’ultimo lavoro

Zaf ha sedici anni ed è innamorato di Tiara. Vorrebbe spiegarle cosa prova per lei, ma non trova le parole giuste… letteralmente: l’uso delle parole nel mondo di Zaf non è libero, ma limitato a quelle presenti nel proprio dizionario personale. Quelle assenti vengono bloccate e non possono essere sentite né lette. Per ottenere nuovi vocaboli bisogna acquistarli, ma Zaf, figlio di un cuoco – motivo per cui il suo nome completo è Zafferano – e di famiglia modesta, non può permetterselo.

La soluzione a tutti i suoi problemi? I campionati di Scribolo, lo sport nazionale, durante i quali il vincitore ha la possibilità di conquistare nuovo lessico. Ma se dopo aver finalmente trovato le parole per dichiararsi, Zaf si rendesse conto che Tiara non è la ragazza che fa per lui? Con grande abilità e con uno stile impeccabile, Andrea Viscusi accompagna il lettore in un universo distopico unico, in cui ognuno impara a fare il proprio gioco e il motore di tutto sono i vocaboli che raccontano la realtà, creano legami e costruiscono mondi.

Andrea Viscusi vive in Toscana e si sposta raramente, in genere per fiere del libro o rave techno. Folgorato in seconda media dai racconti di Fredric Brown, si è appassionato alla fantascienza. Ha pubblicato numerosi racconti e romanzi, ed è arrivato diverse volte in finale a concorsi e premi letterari nazionali di settore. Lavora come editor e writing coach freelance, insegnante di matematica d’emergenza, impiegato commerciale ibrido e apicoltore clandestino.