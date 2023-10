“A sua immagine” dedica la puntata a San Giovanni Paolo II

Un santo, un pontefice, ma anche un instancabile viaggiatore capace di cambiare per sempre il volto della Chiesa, rendendola ancora più profondamente missionaria nel mondo. Karol Wojtyla può essere definito un papa, più dei suoi predecessori, missionario?

Quali sono state le caratteristiche del suo pontificato, le sue idee, le sue azioni in ambito di evangelizzazione e incontro dei popoli? Quanti sono stati i suoi viaggi apostolici? Quali i più belli ed emblematici?

In “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 22 ottobre alle 10.30 su Rai 1, Lorena Bianchetti ripercorrerà in questa chiave la vita di San Giovanni Paolo II, a 45 anni esatti dalla sua elezione. Ospiti in studio il professor Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Fabio Zavattaro, giornalista ed ex vaticanista del Tg1 al fianco del pontefice per molti anni.

Grazie a un contributo video di padre Federico Lombardi, si ricorderanno anche alcuni aneddoti legati ai viaggi di Giovanni Paolo II e i punti essenziali della sua missionarietà.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di Santa Maria Assunta in Randazzo, in provincia di Catania.

Alle 12.00 andrà in onda, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.