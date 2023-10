“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 racconta il mito dei Samurai

Il mito dei Samurai a “Passaggio a nord ovest”, in onda nel pomeriggio su Rai 1. Con Alberto Angela una puntata dedicata ai valorosi guerrieri giapponesi

“Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e per assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Sabato 21 ottobre alle 15.00 su Rai 1 Alberto Angela dedicherà l’intera puntata ai Samurai, i valorosi guerrieri giapponesi che combattevano al servizio dei signori feudali: Samurai, infatti, vuol dire “colui che serve”. Avevano grande prestigio e un enorme potere, quindi solo pochi eletti venivano scelti tra le famiglie più nobili. Seguivano una vita di rigorosa disciplina, che li distingueva dal resto della società. Ma contrariamente a quanto si pensi, per diventare Samurai non bisognava essere necessariamente uomini, esistevano anche le donne Samurai che in battaglia erano forti e coraggiose quanto gli uomini. Erano leali e pronte a morire per il loro clan.

Alberto Angela racconterà la storia di Tàkeko Nakàno, una guerriera che nel 1868 affrontò un esercito nettamente superiore in una battaglia che segnerà la fine dell’era dei Samurai.