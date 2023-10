Online “DFDCM”, la nuova canzone di Adelasia

In rotazione radiofonica e online via Factory Flaws in collaborazione con Border Records DFDCM (dalla finestra di casa mia) di Adelasia

DFDCM è il brano con cui la cantautrice porta l’ascoltatore in un nuovo capitolo del suo prossimo album, che uscirà entro fine anno. Dalla finestra di casa mia è una canzone delicata dal sapore un po’ malinconico, costruita su accordi di basso e un loop di batteria che si intrecciano con chitarre acustiche e un amato riff di cori e synth da cui è nata l’idea del pezzo.

Adelasia spiega: “L’idea di scrivere il brano è venuta rovistando tra vecchie registrazioni sul mio telefono, in una di queste canticchiavo la frase iniziale “dalla finestra di casa mia si sente il treno”. La toponomastica non mi piace, per questo il nome della città è censurato – inoltre lo è perché non volevo in nessun modo celebrarla. E poi… mi piacciono le torte, infatti nel nuovo disco ho inserito questa parola in più di una canzone.”

Ad ogni festa la torta ha la tua faccia e la cera sono le tue lacrime

dormivamo in tre nella stessa stanza

tu amavi solo me non ho avuto pazienza

è bene sia finita,

qualche volta mi manca

e chiudo la finestra prima che il treno parta

DFDCM è l’acronimo di “Dalla finestra di casa mia” perchè la finestra è il punto di osservazione e di narrazione della storia raccontata da Adelasia, una storia autobiografica in cui la protagonista è una relazione a distanza, una stazione vicina e un treno che la divideva dalla persona lontana, ogni volta salire su quel treno diventava sempre più pesante, finché un giorno ha deciso di non salirci più. Il brano è stato scritto e prodotto da Adelasia Lazzari e Edoardo Baroni.

instagram

Biografia

Adelasia, nome d’arte di Adelasia Lazzari, è una cantautrice nata nel 1995. Dopo aver trascorso l’adolescenza a Lucca e aver sofferto l’aria stantia della provincia, decide di trasferirsi a Roma. Comincia a scrivere le prime canzoni per raccontare di un amore non corrisposto e altre dinamiche post adolescenziali come l’insicurezza e la paura di diventare grandi senza sapere come si fa. Con il passare del tempo Adelasia matura insieme alla sua musica e si affida all’etichetta romana Sbaglio Dischi; con loro pubblica i primi brani e poi un album “2021” a cui seguirà un EP “08:00 am” pubblicato nel 2022. Adelasia tornerà con un album entro la fine di quest’anno, anticipato dai singoli “Come se tu”, “Che peccato” e “DFDCM”; l’album verrà pubblicato via Factory Flaws in collaborazione con Border Records, il progetto di Adelasia è supportato da un team di professionisti che la affianca nelle sue scelte artistiche.