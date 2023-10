“Italian Green” su Rai 2 racconta l’Italia sostenibile

Mobilità e cosmetici sostenibili e trasformazione dei rifiuti in materie prime: temi al centro di “Italian Green” stamani su Rai 2

Mobilità e cosmetici sostenibili e trasformazione dei rifiuti in materie prime: temi al centro di “Italian Green”, condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, in onda sabato 21 ottobre alle 10.10 su Rai 2.

Il programma continua a raccontare il viaggio nell’Italia sostenibile con nuove testimonianze di aziende, iniziative e progetti che fanno della sostenibilità un principio guida della loro attività. Questa settimana ci si spinge oltre i confini nazionali per uno sneak peak a Parigi, per assistere in anteprima mondiale al debutto di una nuova macchina che rivoluziona la mobilità elettrica, rendendola sempre più agevole e a portata di mano. Tutto questo in un clima di innovazione, design e curiosità. Si approfondisce, poi, un aspetto che – nonostante riguardi la quotidianità di tutti – spesso rimane taciuto: il processo di gestione, trattamento e trasformazione dei rifiuti in nuove materie prime, reso possibile grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, ma soprattutto a una maggiore consapevolezza dell’emergenza e quindi una debita presa di responsabilità.

Si parla anche di sostenibilità intesa come intrinseca al concetto di igiene e bellezza e di come un’azienda di social selling si adegui alle esigenze di un’economia sostenibile attraverso piani di azione multilivello: nuove formule, nuovi contenitori, produzione sempre più responsabile e sostenibilità sociale.

E ancora, un Almanacco come un saggio compagno di viaggio, per consigli e spunti sulle abitudini quotidiane e su come costruire un rapporto rispettoso e sano con l’ambiente.

I quattro conduttori vanno alla scoperta di notizie, informazioni e curiosità anche con le proprie rubriche; “We are Green”, con varie news e progetti dal mondo della sostenibilità, “Chimica Amica” con esperimenti sull’uso della chimica compatibile con l’ambiente, “Green News” sulle notizie di attualità ecologica, e “Green Meteo” sulla situazione climatica in Italia e nel mondo con la responsabile Rai Meteo, Claudia Adamo.

Non mancano momenti artistici e ludici grazie al contributo del cantafavole Gianluca Lalli e alla band Riciclato Circo Musicale che accompagna il programma con intervalli di musica green.