In libreria “L’estate delle regole infrante” di K.L. Walther

E se un’avventura estiva ti cambiasse la vita? Dopo la morte di sua sorella, diciotto mesi prima, Meredith ha allontanato tutti, ma con l’arrivo dell’estate è decisa a tornare a vivere. E non c’è niente di meglio per ricominciare che partecipare a un matrimonio estivo a Martha’s Vineyard con tutta la sua chiassosa famiglia. Durante il tradizionale gioco dell’assassino, tanto amato dai suoi parenti, Meredith si allea con l’affascinante fratellastro dello sposo e, sebbene voglia vincere la sfida per onorare la sorella, si rende conto che aggiudicarsi la partita è importante, ma ancora di più lo è conquistare il cuore del ragazzo che le piace… Già amatissima dal #booktok e bestseller di USA Today, L’estate delle regole infrante è la commedia romantica perfetta per chi non vede l’ora di vivere un matrimonio da favola in una cittadina di mare, una pazza riunione famigliare e un amore estivo indimenticabile, sulle note della musica di Taylor Swift.

K. L. Walther è nata e cresciuta in Pennsylvania circondata dalla famiglia, dai cani e dai libri. Ha trascorso l’infanzia spostandosi spesso per giocare a hockey sul ghiaccio. Ha poi frequentato una scuola privata in New Jersey e si è laureata in Letteratura inglese all’Università della Virginia. Adora stare sulla spiaggia con un romanzo, tifare per i New York Rangers e godersi una rom-com sgranocchiando popcorn e M&M’s.