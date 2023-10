Fulmini, riciclo e innovazioni a “Quasar” su Rai 2

Fulmini, riciclo e innovazioni tecnologiche a “Quasar” su Rai 2, il programma condotto da Valerio Rossi Albertini con Fabio Gallo e Marita Langella

Nella seconda puntata di “Quasar”, in onda sabato 21 ottobre alle 11.15 su Rai 2, Valerio Rossi Albertini mostrerà come si formano i fulmini, cosa li attira e quali accorgimenti utilizzare per evitare che colpiscano l’uomo.

Quindi parlerà delle “Comunità Energetiche” per capire cosa sono, come producono, scambiano e consumano energia da fonti rinnovabili. La puntata continuerà con la rubrica di “Economia Circolare” che avrà come protagonista il “Consorzio Italiano Compostatori”, organizzazione che si occupa della promozione e della valorizzazione delle attività di riciclo della frazione organica dei rifiuti. Nello spazio dedicato ai “Cambiamenti Climatici” verrà spiegato cos’è e come si forma una tromba d’aria.

Il viaggio proseguirà a bordo di una moderna “Nave da Crociera” per raccontare come le innovazioni tecnologiche siano a oggi in grado di limitare gli sprechi di carburante. Nell’ambito dei reati digitali, si parlerà di “DeepFake” e come si può distorcere la realtà creando dei falsi contenuti. Infine, un esperimento in cui la fisica svelerà i segreti dei colori.